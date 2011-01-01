Chiorino, il cantiere Torino-Lione offrirà oltre mille posti di lavoro

"Vogliamo generare un futuro, creare tante opportunità in termini di lavoro e formazione", lo ha detto ieri Elena Chiorino, vicepresidente Regione Piemonte e Assessore al Lavoro e Formazione durante la conferenza "Formazione e lavoro: il modello Piemonte-Telt per supportare il grande cantiere europeo", presso il Centro visitatori Mario Virano all'interno del cantiere di Chiomonte. "Per la regione Piemonte questo è un momento veramente significativo - ha spiegato Chiorino - vogliamo dare delle risposte a questo territorio, ai cittadini, garantendo che questo cantiere è un'opportunità. Come tutti i grandi cantieri crea delle criticità, delle problematicità alle persone che ci vivono. Lo sappiamo, ma vogliamo contribuire a far sì che questo sia un valore per il territorio. Abbiamo lavorato molto, la raccolta dei fabbisogni è stata complessa e in continuo divenire. L'intento è formare nuove persone che entrino con le competenze adeguate e formare anche chi già è in cantiere in modo che si adegui alle capacità richieste. Sono necessari oltre mille lavoratori che si aggiungono a quelli che ci sono già. Vogliamo garantire un lavoro di qualità e una formazione di qualità. Il cantiere ha peculiarità uniche al mondo e chi lavorerà qui potrà vivere delle esperienze molto formative". La sicurezza è stata un tema altrettanto fondamentale: "Non ci siamo accontentati dei requisiti minimi di sicurezza, ma abbiamo voluto che la formazione fosse personalizzata alle caratteristiche del cantiere. Vogliamo generare un futuro, che possa essere di opportunità per le persone, per tutto quello che sarà in torno. Come Regione Piemonte siamo pronti a sederci a tavolino e lavorare in maniera precisa e puntuale, lavoreremo con un grandissimo senso di responsabilità ma anche con un grandissimo orgoglio. Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che stiamo realizzando. Un momento che deve servire a rafforzare l'orgoglio per una grandissima opera che l'Italia sta portando avanti".