Zangrillo, gli enti locali sono la spina dorsale del Paese

"La Pubblica amministrazione è il primo presidio della Repubblica e il vero motore di crescita del Paese". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo oggi al Villaggio Azzurro Novarello, alle porte di Novara, all'iniziativa 'La Pa di domani come motore di crescita', promossa da Rete Popolare. Nel suo intervento, il ministro ha ringraziato tutti coloro che lavorano negli enti locali per "il lavoro silenzioso e operoso al servizio delle comunità". Il ministro ha richiamato l'attenzione sull'attrattività del lavoro pubblico ricordando l'inversione di tendenza dopo anni di blocco del turnover. "Sul portale InPA, divenuto l'unica porta di accesso alla pubblica amministrazione - ha detto - sono registrati circa 3 milioni di utenti e piú della metà hanno meno di 40 anni. Gli ultimi concorsi di gennaio hanno registrato una forte partecipazione: per 10mila posizioni i candidati sono circa 700mila, numeri record. Particolare attenzione é stata dedicata al percorso dei rinnovi contrattuali e in modo particolare a quello degli enti locali che proprio qualche giorno fa ha ottenuto l'ok del Consiglio dei ministri. Tutte queste iniziative hanno un unico obiettivo: valorizzare le nostre persone". "Servire il Paese - ha sottolineato Zangrillo - non è mai un percorso solitario, ma un cammino condiviso. Per questo stiamo costruendo il nuovo volto della Pubblica amministrazione grazie al prezioso contributo dei nostri territori. É solo così che possiamo tradurre le politiche in risultati concreti per cittadini e imprese".