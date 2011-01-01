Ospedale di Asti, investiti oltre 7 milioni di euro del Pnrr

Grazie a un investimento di oltre 7 milioni di euro di fondi Pnrr, l'ospedale di Asti si è dotato di 13 nuove grandi apparecchiature, gioielli di tecnologia destinati ai reparti di Cardiologia, Radiologia e Radioterapia. Le novità sono state presentate oggi in un open day che ha visto la presenza dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi. "Il Cardinal Massaia - ha detto il direttore generale Giovanni Gorgoni - rimane una struttura solida e ben mantenuta, ma necessita di interventi di ammodernamento. L’investimento da 7 milioni rientra in un percorso di restyling che punta a allineare le dotazioni agli standard attuali". "L'Open Day - ha rimarcato Riboldi - è stata l'occasione non solo per vedere da vicino le nuove apparecchiature, ma anche per ringraziare i professionisti del Cardinal Massaia per il loro eccellente lavoro certificato dal Programma Nazionale Esiti di Agenas". Fra le novità, un nuovo angiografo, macchinario da oltre 600mila euro che supporta le procedure di cardiologia interventistica ed elettrofisiologia, consentendo imaging in tempo reale e interventi mini-invasivi sul cuore. In Radiologia sono arrivate due risonanze magnetiche con spazio più ampio e volta luminosa per favorire il rilassamento del paziente, che grazie a una maggiore intensità di campo magnetico forniscono una migliore qualità dell’immagine. In Radioterapia le novità sono acceleratori lineari che permettono di trattare i tumori con radiazioni precise, proteggendo il più possibile gli organi vicini. La nuova dotazione, del valore di 2 milioni di euro, consente di modellare il fascio di fotoni diretto sul bersaglio tumorale in tempo reale, adattandolo alla forma irregolare della massa durante la somministrazione della dose. Il reparto di Oncologia tra l'altro è stata reso più accogliente grazie alla creatività del liceo artistico Benedetto Alfieri e all'introduzione di nuove poltrone chemioterapiche.