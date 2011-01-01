ALTA TENSIONE

Askatasuna, partito l'attacco: bombe carta e razzi alla polizia

Come da copione al termine del corteo, in corso Regina Margherita nelle vicinanza della sede del centro sociale sgomberato gli antagonisti hanno scatenato l'assalto alle forze dell'ordine. Incendiati cassonetti dei rifiuti - VIDEO

Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati dai manifestanti e lacrimogeni sono arrivati in risposta dalla polizia, stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada. Sta accadendo a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c'era la sede del centro sociale, deviando dal percorso previsto. A volto coperto, ci sono autonomi e gruppi di anarchici. Erano rimasti fermi prima a lungo, in attesa del buio, per evitare la ripresa dei loro volti da parte delle forze dell’ordine.

Guarda il video dell'attacco

La polizia ha iniziato poi ad avanzare sia con il personale che con un idrante verso questa piccola parte del corteo, con l’intento di farla arretrare. I manifestanti continuano nel frattempo a lanciare bombe carta, fumogeni e artifizi pirotecnici, utilizzando dei tubi di metallo come mortai. Si tratta di manifestanti completamente coperti, testa e volto compresi, che rilanciano anche i lacrimogeni che arrivano dalla polizia e che utilizzano scudi per ripararsi dall’acqua.

Mentre gruppi di antagonisti e di anarchici hanno iniziato a lanciare bombe carta e fuochi d'’artificio contro le forze dell’ordine in corso Regina Margherita, ma anche al campus universitario Einaudi, non distante, la gran parte delle migliaia di persone che hanno sfilato nel pomeriggio a Torino per Askatasuna si sono disperse, dopo avere seguito il percorso prestabilito. Diversamente poche centinaia di attivisti, dotati di casco, alcuni anche di maschere antigas e di mascherine, sono andati una parte verso il centro sociale e un’altra parte verso il campus universitario. Le serrande dei negozi, tutti chiusi in zona, sono abbassate in corso San Maurizio, nel quartiere Vanchiglia, sede del centro sociale sgomberato. “Stop genocide Gaza” e “Usura!” sono le scritte, fatte con bombolette di vernice, che compaiono sulle vetrate della filiale di un istituto bancario del quartiere.

Guarda il video dei militanti in azione