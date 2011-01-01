Scontri Torino, Crosetto "bande armate da combattere come Br"

"Non sono manifestanti, sono guerriglieri, sono bande armate che hanno come obiettivo quello di colpire lo Stato e chi lo serve. Non un Governo ma lo Stato. Supportarli, accettarli, giustificarli, cercare di sminuire é, a mio avviso, inaccettabile. Devono essere combattuti come sono state combattute le Brigate Rosse e non essere trattati come "compagni che sbagliano". Il giudizio di fronte a questi fatti deve vederci tutti uniti come lo furono le forze politiche negli anni del terrorismo. Non è in gioco una parte politica ma la Repubblica Italiana". Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto su X riferendosi ai "militanti vicini ad Askatasuna" che hanno scatenato ieri una "guerriglia urbana" a Torino. "Oltre 1000 persone. Organizzate militarmente. Con una strategia da guerriglia urbana, divisi in due grandi blocchi. Bombe carta piene di chiodi, molotov, jammer per impedire le comunicazioni tra le forze dell'ordine, spranghe di ferro, scudi, maschere, occhiali di protezione, maschere antigas, caschi, catapulte per lanciare pietre enormi." Così il ministro della Difesa Guido Crosetto si riferisce ai militanti vicini ad Askatasuna che ieri a orino hanno scatenato la "guerriglia urbana". Il ministro lo scrive in un tweet nel quale riferisce di essersi recato "per una breve vista al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino" dove ha incontrato alcuni Carabinieri coinvolti nelle violenze