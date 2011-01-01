A febbraio venti scioperi nei trasporti, due nazionali di treni e aerei

Trasporti di nuovo a rischio a febbraio per una ventina di scioperi, la maggior parte locali, provinciali e regionali ma con due stop nazionali di 24 ore per aerei e treni. Si comincia già domani, con proteste nel settore ferroviario a livello locale nel Lazio e regionale, in Lombardia. Ma le date da segnare in rosso sul calendario sono lunedì 16 - per uno sciopero di 24 ore che riguarderà il trasporto aereo, in particolare Ita airways e gli aeroporti lombardi di Linate e Malpensa - e venerdì 27 e sabato 28 per lo stop nazionale per l'intera giornata dei treni. Per un'assemblea si ferma il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato a partire dalle 21 del 27. Un'altra protesta per l'intera giornata del 6 febbraio riguarderà il settore marittimo: l'Usb lavoro privato ha indetto lo stop dei lavoratori del settore portuale.