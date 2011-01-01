Confedilizia, in dl sicurezza stop a tutte le occupazioni abusive

"La violenza criminale usata a Torino contro le forze dell'ordine in occasione della manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna ci spinge a invitare con ancora maggior forza il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi a proseguire nell'opera di rimozione di tutte le occupazioni abusive di immobili esistenti in Italia". Lo afferma in una nota il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. "Solo ideologia o convenienze possono impedire di vedere come questi luoghi, oltre a rappresentare un'inaccettabile oltraggio al diritto di proprietà, siano zone franche dove prospera e si alimenta l'illegalità e non raramente l'eversione. Al Governo - prosegue - chiediamo anche di inserire nel decreto sicurezza di imminente varo l'estensione a tutti gli immobili della procedura accelerata di sgombero introdotta nel precedente provvedimento in materia".