Calcio: ultras del Toro in protesta, la Maratona è senza striscioni

Il Torino affronta il Lecce in un clima surreale. Allo stadio Olimpico Grande Torino, infatti, la curva Maratona è senza striscioni e senza bandiere: gli ultras avevano promesso lo sciopero del tifo e, a pochi minuti dal calcio d'inizio, sono rimasti fuori dall'impianto, con il settore che è quasi completamente vuoto. Si sentono forti, invece, i cori dei circa 1500 tifosi del Lecce dal settore ospiti. La squadra granata, intanto, è attesa da una sfida delicatissima: il tecnico Baroni si gioca una buona fetta di futuro contro i salentini, Vlasic e compagni devono rialzarsi dopo quattro sconfitte di fila e il 6-0 rimediato a Como. L'allenatore punta subito su Marianucci, arrivato da poche ore e subito titolare, e in attacco lancia Zapata al fianco di Simeone.