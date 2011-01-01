Arcivescovo, Torino è una capitale della carità e non può essere sfigurata da violenza

"Torino non é una città violenta, è una grande capitale della carità e della solidarietà sociale: non può accettare di essere sfigurata in questa sua identità, di essere così manipolata dai cultori della violenza. Deve denunciare con forza chi ha scatenato la guerriglia sabato sera e siamo vicini alle vittime e ai feriti, alle forze dell'ordine; contemporaneamente dobbiamo affrontare le radici delle sofferenze del nostro tempo, non confondendo le frange violente con le migliaia di persone che manifestano pacificamente". Lo ha dichiarato Roberto Repole, arcivescovo di Torino. "Credo - ha aggiunto - che chi ha responsabilità oggi debba compiere proprio lo sforzo di non confondere gli inaccettabili eccessi di alcuni con il sentimento mite della maggioranza e con la sofferenza silenziosa di tanti che vivono la povertà e l'emarginazione. Torino ha sempre saputo chinarsi per curare le ferite prima di punire". "Fermeremo la violenza - ha concluso Repole - ma non si dovrà nascondere questa sofferenza e chi lavora per il dialogo".