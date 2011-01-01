Pg Musti, mi auguro l'attenzione di tutte le istituzioni pubbliche su Torino

"Mi auguro che il mio intervento e i gravissimi ultimi episodi verificatisi producano l'effetto di attirare su Torino l'attenzione delle istituzioni tutte. E' necessario, infatti, evitare che in futuro si ripetano analoghi fatti e ancor più che possa verificarsi la perdita di vite umane". E' quanto dichiara Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, dopo gli scontri avvenuti ieri in occasione di un corteo pro Askatasuna. L'intervento cui fa riferimento il magistrato è il passaggio del suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario dedicato alla parte relativa al fenomeno dei disordini di piazza e delle turbative dell'ordine pubblico e il riferimento a "area grigia di matrice colta e borghese" che ha un atteggiamento di "benevola tolleranza".