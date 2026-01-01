Problema tecnico a Mirafiori, per 1.200 operai rientro rinviato
Rientro in fabbrica rinviato di un giorno per i 1.200 operai delle carrozzerie di Mirafiori pronti al rientro dopo una lunga cassa integrazione a rotazione: sono stati rimandati a casa da Stellantis per un guasto alla linea informatica del montaggio. L'azienda spiega che si tratta di un problema tecnico e che domani si dovrebbe lavorare regolarmente. "Stellantis deve investire di più a Mirafiori anziché invitare i fornitori a lavorare per il suo stabilimento algerino", commenta Gianni Mannori della Fiom torinese.