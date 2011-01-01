Sanità, al via la fase finale dell'accreditamento delle strutture private

Entra nella fase conclusiva il percorso di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie private piemontesi. Dopo la chiusura delle verifiche nel pubblico, l'Ota di Arpa Piemonte avvia gli audit nel privato per garantire requisiti uniformi di qualità, sicurezza e appropriatezza agli erogatori del Servizio sanitario regionale. L'Aiop Piemonte sottolinea il valore del metodo introdotto dall'Ota, fondato su un confronto tecnico continuativo con le strutture. "Il dialogo diretto rende più chiari i passaggi del percorso di accreditamento", afferma il presidente Giancarlo Perla, spiegando che questo approccio facilita la gestione degli aspetti tecnici e organizzativi. Nel 2025, in preparazione alla fase di verifica, l'Ota ha organizzato quattro giornate formative che hanno coinvolto oltre cento professionisti del privato. Le sessioni, tra attività frontali ed esercitazioni su casi reali, hanno visto la partecipazione di Policlinico di Monza, Emeis e Affidea/Cdc, che hanno condiviso le esperienze dei loro audit. Le verifiche dell'Ota nelle strutture private proseguiranno fino all'autunno 2026, secondo il calendario regionale. L'Aiop Piemonte continuerà a fornire supporto informativo e operativo alle associate per tutto il percorso.