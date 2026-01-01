Filosa (Stellantis), tutti i brand sono centrali nella strategia

"Tutti i brand che abbiamo sono centrali nella nostra strategia". Lo ribadisce l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in un'intervista a Quattroruote di febbraio, sul numero che sarà in edicola da domani e disponibile in digital edition da stasera. Filosa ricorda gli investimenti in Italia e l'intenzione di andare avanti su questa strada. "Abbiamo reintrodotto la 500 ibrida a Mirafiori, la Jeep Compass a Melfi, stiamo sviluppando la Lancia Gamma nello stesso impianto. Continuiamo a lavorare con il Design center di Torino con velocità impressionante. Stiamo rinforzando il Technical Center e assumendo per ringiovanire il team. Abbiamo raggiunto l'impegno di investire circa due miliardi di euro e comprare più di sei miliardi di euro dalla nostra filiera di fornitori italiani. Quello che abbiamo deciso l'abbiamo fatto e vogliamo continuare così". Il manager parla anche della squadra e della valorizzazione dei talenti: "Stellantis ha la fortuna di avere 250.000 collaboratori, quindi un serbatoio di talenti quasi infinito che dobbiamo rinnovare continuamente, facendo in modo che le ascensioni all'interno dell'organizzazione siano meritocratiche" spiega citando alcuni dati italiani: "il lancio della 500 ibrida a Mirafiori ci ha permesso di annunciare e fare il recruiting di 400 persone nuove nello stabilimento, più o meno 120 nel centro di ricerca e sviluppo di Mirafiori, quindi di altissima qualificazione, più o meno 120 nel polo di Atessa, dove facciamo van e commerciali".