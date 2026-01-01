Borghi (Iv), appello di Draghi alla federazione sfida il sovranismo

"Ancora una volta, da Mario Draghi arriva l'appello all'urgenza di un salto di qualità europeo. Serve la costruzione di una vera federazione, con chi ci sta, per reggere l'impatto con l'urto della Storia. E' quello che avevamo detto alle elezioni europee lanciando la lista 'Stati Uniti d'Europa'. Una posizione che nei fatti sfida il sistema politico italiano, dove albergano sovranismi e nazionalisti che intaccano nel profondo questa Idea (oltre a chi scopre oggi l'importanza degli Stati Uniti d'Europa dopo averne fatto fallire la lista e aver impedito l'elezione di riformisti europeisti italiani in Europarlamento...)". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. "Il punto politico di fondo, però, è semplice: Giorgia Meloni intende condurre l'Italia verso la federazione europea invocata da Draghi, o vuole impaludarci nella rete della destra nazionalista europea che da Le Pen a Orban passando per AfD e Vox lavora in tutt'altra direzione? Noi riformisti - aggiunge Borghi - abbiamo le idee chiarissime in proposito: ed è su questa base che si può costruire un'alleanza di centrosinistra alternativa alla destra. Perché la polarità del futuro sarà sempre più tra europeisti federalisti e sovranisti nazionalisti".