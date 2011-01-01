Personale in agitazione al Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese

Il personale della Markas, addetto ai servizi di pulizia e sanificazione dell'ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese (Torino), è in stato di agitazione. Lo comunica la UilTucs Ivrea e Canavese. "A seguito dell'esternalizzazione da parte dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio di alcuni servizi precedentemente affidati a Markas - spiega per la segreteria territoriale UilTucs, Ilenia Posa - l'azienda ha dichiarato una non precisata quantità di esuberi all'interno dell'organico storico delle dipendenti e ha unilateralmente ridotto del 50% il monte orario di una lavoratrice. Riteniamo questo comportamento inaccettabile e chiediamo la convocazione da parte del Prefetto di Torino, rientrando il servizio tra i tutelati dalla normativa sui servizi pubblici essenziali".