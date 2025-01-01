Stellantis cresce dell'11,8%, quasi il doppio del mercato

Stellantis ha venduto a gennaio - secondo i dati elaborati da Dataforce - 46.452 auto, con una crescita dell'11,8% rispetto allo stesso mese del 2025, quasi il doppio dell'intero mercato. La quota sale dal 31,1% al 32,6%. Nella classifica delle auto più vendute, le prime quattro posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina (13.394), al secondo Jeep Avenger (5.133), al terzo Citroën C3 (3.576) e al quarto Fiat Grande Panda (3.299). Oltre a Fiat, che nel canale dei privati ha registrato una quota del 15,8%, la migliore del mercato assoluto, crescono Jeep, Citroën, Lancia e Opel rispettivamente del 4,9%, 3,1%, 15,7% e 12,4%. Bene Alfa Romeo con la Junior che è salita al 4,3% di quota nel suo segmento (in crescita dello 0,7%). Peugeot, con 7.956 immatricolazioni, sale di una posizione, dal quinto al quarto posto, nella classifica assoluta dei Brand grazie alla 3008 e alla 208. Leapmotor consolida la propria ascesa nel mercato italiano della mobilità elettrica. A gennaio il brand ha raggiunto 1.118 immatricolazioni, ottenendo lo 0,8% del mercato totale e il 1,3% del mercato privati. Una performance che segna un incremento del 594% rispetto allo stesso mese del 2025, posizionando Leapmotor come il marchio con la crescita più rapida. Il progresso più evidente arriva dal mercato delle auto elettriche: a gennaio Leapmotor ha conquistato il podio nel canale privati con il 16,3% di quota, confermando inoltre la seconda posizione nel mercato Bev complessivo con il 11,23%. A trainare la crescita è la T03, che si conferma l'elettrica più venduta in Italia. Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional è stato il brand di Stellantis che ha realizzato la miglior performance in Italia a gennaio con oltre 3.544 immatricolazioni pari al 25,1% di quota di mercato, in crescita di 3,1 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Tra i modelli, le prime due posizioni le occupano due veicoli di Fiat Professional, Doblò e Ducato, rispettivamente con 1.407 e 1.175 immatricolazioni, che sono i punti di riferimento rispettivamente nel segmento compatto e in quello large.