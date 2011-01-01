Commercialisti, Moro è il nuovo tesoriere del Consiglio nazionale

Il professionista trevigiano David Moro è il nuovo tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti, mentre il collega pisano Maurizio Masini entra a far parte del comitato esecutivo. Lo si legge in una nota, dopo la seduta odierna del Consiglio nazionale della categoria economico-giuridica. Moro e Masini prendono il posto di Salvatore Regalbuto, tesoriere uscente e membro del comitato esecutivo, dimessosi nei giorni scorsi dopo che nelle elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali, tenutesi il 15 e il 16 gennaio, era stato eletto alla guida dell'Ordine di Torino. Pochi giorni fa è stata resa nota, infine, la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti, che si terranno il prossimo 15 aprile.