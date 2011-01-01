I carabinieri di Ivrea sequestrano quasi mezza tonnellata di droga

I carabinieri di Ivrea sequestrano quasi mezza tonnellata di droga Tre persone sono state arrestate dai militari della compagnia di Ivrea I carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino) hanno arrestato tre persone per spaccio, sequestrando complessivamente quasi mezza tonnellata di stupefacenti tra hashish e marijuana. Il primo a cadere nella rete è stato un 48enne torinese, fermato lo scorso 29 gennaio per un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Settimo Torinese. L'uomo, a bordo di un'utilitaria, trasportava nel bagagliaio un borsone contenente 45 pacchi termosaldati di marijuana, per un totale complessivo di 24 chilogrammi, e quattro panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. I carabinieri, poco dopo, hanno perquisito un capannone di Leinì, nutrendo il sospetto che proprio all'interno dello stesso l'uomo si fosse rifornito. Organizzato il blitz, i militari hanno trovato i complici del fermato: due cinquantenni residenti in Canavese titolari dell'azienda in questione. Nel corso della perquisizione, effettuata con l'ausilio del nucleo cinofili di Volpiano, con i cani antidroga Berla e Rhum, sono stati recuperati 26 chilogrammi di marijuana, 344 chilogrammi di hashish, tutti confezionati in panetti termosaldati, e altri 800 grammi in ovuli, il tutto già stipato all'interno di un'altra auto, oltre ad altri 40 chilogrammi delle medesime sostanze, nascosti all'interno del capannone e circa 17mila euro in contanti. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Ivrea.