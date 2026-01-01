Ravello (FdI), bilancio Piemonte lungimirante in un quadro difficile

Il bilancio di previsione della Regione, recentemente approvato dal Consiglio regionale, rappresenta "una strategia lungimirante in un quadro finanziario difficile". Lo afferma il consigliere regionale FdI Roberto Ravello, sottolineando che il documento "conferma la linea di rigore e responsabilità consolidando la stabilità dei conti, confermando il sostegno alle imprese, ai territori e alle famiglie garantendo i servizi essenziali". Ravello rimarca che "da quando il centrodestra governa la Regione, la Corte dei Conti ha sempre parificato senza eccezioni i bilanci del Piemonte, dato tecnico ma fondamentale per capire la correttezza delle politiche fiscali regionali", e "a questo si aggiunge il parere favorevole dei revisori dei conti, tutto questo senza tagliare i servizi, garantendo gli investimenti e le politiche sociali". "Il bilancio 2026 del Piemonte - ricorda - pareggia a 18,35 miliardi di euro, e si continua a ridurre progressivamente il debito. La sanità con oltre 9,3 miliardi di euro vede notevoli interventi previsti per l'edilizia ospedaliera. Nell'utilizzo dei fondi europei il Piemonte si conferma come una della Regioni a maggiore capacità di spesa. Anche grazie a queste politiche - osserva - il Piemonte migliora il proprio rating finanziario e nelle previsioni di crescita del Pil per il 2026 si colloca tra le Regioni in maggiore espansione".