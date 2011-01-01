Chiorino, risposta a situazione Stellantis è il "Made in Italy 2030"

"Grazie all'iniziativa del Governo italiano e all'azione determinata del ministro Urso, oggi in Europa è finalmente aperta una discussione per una revisione anticipata del bando del 2035, proprio per correggere decisioni ideologiche che stanno facendo pagare un prezzo altissimo ai distretti industriali, a partire da quelli piemontesi. La nostra risposta è chiara ed è già sul tavolo: 'Made in Italy 2030', il Libro Bianco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definisce una strategia industriale concreta, fondata su neutralità tecnologica, difesa della componentistica nazionale e tutela dell'occupazione, obiettivi che la Regione Piemonte sostiene e persegue con convinzione". Così la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, nella risposta letta in Consiglio regionale dall'assessore Andrea Tronzano in merito all'interrogazione di Alberto Unia (M5s). Il consigliere regionale pentastellato chiedeva "quali azioni la giunta regionale intende intraprendere nell'ambito delle proprie competenze al fine di salvaguardare l'occupazione e le filiere produttive Stellantis in Piemonte". "Se - prosegue Chiorino - il Movimento 5 Stelle - che ricordo ai tempi della nascita del gruppo Stellantis era alla guida sia del Governo nazionale, con Giuseppe Conte, sia del Comune di Torino, con Chiara Appendino e lei membro della Giunta - è preoccupato per il futuro dei lavoratori piemontesi e oggi mi chiede quali azioni si intendano intraprendere: bene, ecco, la nostra prima azione è di chiederle di iniziare a fare autocritica e di chiedere ai vostri rappresentanti a Bruxelles di sostenere la linea del Governo Italiano e di questa Giunta Regionale, invece di continuare a difendere la vostra strategia disfattista. La Regione Piemonte, insieme al Governo, ha scelto da che parte stare: noi, a differenza dei 5 Stelle e della coalizione di centro sinistra, stiamo e staremo sempre dalla parte dell'industria italiana, delle imprese e dei lavoratori. Senza ambiguità".