Scontri Torino: Montaruli, con i violenti non si scende a patti

"Con i violenti non si scende a patti". Lo ha detto Augusta Montaruli intervenendo in Aula alla Camera nell'ambito degli interventi dopo le comunicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sugli scontri Torino. "Se sai che quella manifestazione - ha aggiunto - ha come scopo la violenza allora a quella manifestazione non ci vai: vai a esprimerle in altre piazze con altri organizzatori non chi fa passare avanti chi è armato di martelli per colpire le forze dell'ordine. O se ci vai sei o irresponsabile o ingenuo. Ma queste cose non devono avere spazio se c'è spazio per l'eversione. Bisogna rompere con chi vuole rompere, questo è il punto su cui tutti ci dobbiamo trovare". "Ora avendo fatto il governo tutto il possibile la credibilità la deve recuperare la magistratura" (parole che sono state sottolineate da mormorii dai banchi dell'opposizione) ribadendo che sarebbe stato a suo avviso corretta una incriminazione per tentato omicidio.