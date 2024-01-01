Uil, in Piemonte la Tari più alta ad Asti, la più bassa a Novara

In Piemonte la tassa sui rifiuti più alta si paga ad Asti ed è pari a 469 euro nel 2025 (il 2,4% in meno dell'anno precedente), seguita da Alessandria con 414 euro (+1,87%). La più bassa a Novara ed è di 204 euro, m in aumento rispetto ai 189 euro del 2024. Emerge dallo studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, in merito al carico fiscale della Tari sui contribuenti italiani. Il campione di riferimento è una famiglia di 4 componenti e un'abitazione di 80 metri quadri. A Torino si pagano 365 euro (+2,13%), poco oltre la media nazionale che è di 350 euro. Nel Vco si pagano 292 euro (+11,58%), a Cuneo 270 (+3,39%), a Biella 241 (-3,53%), a Vercelli 220 (+7,4%).