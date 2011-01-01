Si rafforza alleanza Camere commercio Piemonte, Liguria e V. d'Aosta

Le infrastrutture che "rappresentano una condizione essenziale per la competitività delle imprese e per lo sviluppo equilibrato" e il rafforzamento della piccola e media impresa. Su queste basi le Camere di commercio del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta rafforzano l'alleanza, considerato che "molte delle difficoltà affrontate dai sistemi economici sono comuni e richiedono risposte coordinate". La decisione è stata presa in un incontro che si è svolto nei giorni scorsi ad Aosta. I vertici delle Camere di commercio intendono pertanto "rafforzare il dialogo e sviluppare un lavoro condiviso non solo sui temi infrastrutturali, - si legge in una nota congiunta - ma anche sulle principali sfide che le imprese si trovano oggi ad affrontare, consolidando una collaborazione stabile e una capacità di rappresentanza congiunta nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali". L'obiettivo è di "costruire strumenti permanenti di confronto tra i territori, favorire la circolazione delle esperienze più efficaci maturate nei diversi contesti locali e lavorare per rendere sempre più forte il ruolo delle Camere di Commercio come punto di riferimento per le imprese".