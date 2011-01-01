Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Lega contro consigliera comunale

"Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esci senza neanche un graffio!". Sta suscitando polemiche politiche un post su Facebook con cui Flavia Gaudiano, consigliera comunale di Rivalta di Torino, commenta le dimissioni dall'ospedale Molinette di Alessandro Calista, agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, ferito nel corso degli scontri di sabato scorso a Torino, e del collega che lo ha protetto. "Al di là delle diverse sensibilità politiche, trovo gravissime - sostiene in una nota il consigliere regionale Andrea Cerutti (Lega) - le dichiarazioni diffuse sui social dalla consigliera del Comune di Rivalta candidata a sostegno del Sindaco di centrosinistra Sergio Muro, Flavia Gaudiano, che ha ironizzato sui due agenti delle Forze dell'Ordine vittime degli attacchi di tre giorni fa. Pubblicare la foto dei servitori dello Stato ironizzando sulle dimissioni dall'ospedale non è soltanto cattivo gusto, ma un atto grave che non vorremmo mai vedere da parte di chi opera nelle istituzioni a tutti i livelli". "Eccoli qui! Dopo qualche ora - ha scritto Gaudiano - li rimandiamo a casa come nuovi! È proprio vero che Torino ha ospedali eccelsi. Insomma vi trovo bene per aver subito un tentato omicidio...Tutto merito dei nostri Dottori". La consigliera comunale ha aggiunto che "nonostante i tagli alla Sanità per finanziare le armi, continuiamo a fare 'miracoli' di medicina in questa Città. Però agente il collare lo metta sotto il mento non sulla bocca, perché messo così non serve a chi ha subito un colpo di frusta". Cerutti commenta: "la consigliera chieda scusa e si dimetta".