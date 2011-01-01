Scontri Torino, in Consiglio Piemonte cartelli di FdI contro Avs

La seduta del Consiglio regionale del Piemonte è stata temporaneamente sospesa dopo che Carlo Riva Vercellotti (Fdi) e altri consiglieri dello stesso gruppo hanno mostrato dei cartelli con la scritta 'Ripetetelo insieme a noi: Askatasuna è un centro sociale abusivo violento". Sulla locandina sono raffigurati i volti dei parlamentari di Avs Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Ilaria Cucchi e Marco Grimaldi. Dalle minoranze si sono levate voci di protesta. "Non sono ammessi cartelli, per favore ritirate i cartelli", ha detto il presidente dell'assemblea, Davide Nicco. La seduta è ripresa dopo circa un minuto. I cartelli sono stati esposti mentre Riva Vercellotti stava terminando il proprio intervento per presentare un ordine del giorno relativo agli scontri di sabato scorso, avvenuti al termine della manifestazione nazionale per Askatasuna. "Noi come Fratelli d'Italia non abbiamo esitazioni. Siamo dalla parte dello Stato, delle forze dell'ordine, dalla parte della stragrande maggioranza delle persone, dei cittadini di Torino che chiedono sicurezza, legalità e rispetto per una città che non merita quello che hanno visto sabato. Per questo abbiamo presentato questo ordine del giorno, per affermare una verità semplice: la violenza organizzata non è protesta, è eversione, e la tutela di chi garantisce sicurezza non è una scelta politica, è fondamento dello stato di diritto. Allora presidente concludo, chi siede nelle istituzioni deve scegliere da che parte stare, noi l'abbiamo fatto senza ambiguità, sempre, e vogliamo che quest'aula lo dica senza ambiguità alcuna. Askatasuna è un centro sociale abusivo e violento, la libertà non può fiorire dove l'illegalità affonda le sue radici".