Newcleo raccoglie oltre 105 milioni di euro nel 2025

Newcleo, azienda europea attiva nello sviluppo di tecnologie nucleari avanzate, ha annunciato in una nota la chiusura di un round di finanziamento da 75 milioni di euro, portando il totale dei capitali raccolti negli ultimi 12 mesi a oltre 105 milioni di euro. Con questa operazione, i finanziamenti complessivi raccolti dalla società dalla sua fondazione nel 2021 raggiungono i 645 milioni di euro. Il round ha visto la rinnovata partecipazione di azionisti esistenti, tra cui i fondi di venture capital Kairos e Indaco Ventures, l'asset manager Azimut Investments (Gruppo Azimut), il fondo pensione del Cern e il produttore di componenti industriali pesanti Walter Tosto, insieme a nuovi investitori industriali quali il costruttore di impianti siderurgici Danieli & C. (Euronext Milan: Dan), il gruppo Cementir Holding Nv (Euronext Star Milan: Cem), attivo nella produzione di cemento calcestruzzo, e il produttore di valvole Orion Valves (tramite il veicolo di investimento Ecoline), oltre a veicoli di investimento appartenenti a famiglie industriali attive nei settori petrolifero, dell'idrogeno e delle materie plastiche. Anche la società tecnologica NextChem (parte del gruppo di ingegneria Maire - Euronext Milan: MAIRE) è entrata nel capitale di newcleo a seguito della creazione di Next-N, una joint venture focalizzata sullo sviluppo di servizi di ingegneria e tecnologie ad alto valore per l'isola convenzionale e il balance of plant del mercato globale degli Smr. "Questo finanziamento - ha dichiarato Stefano Buono, ceo di Newcleo - sosterrà il potenziamento delle nostre infrastrutture di ricerca e sviluppo in Europa, inclusa la costruzione del nostro reattore non nucleare Precursor e accelererà la nostra espansione negli Stati Uniti, che oggi rappresentano il mercato più dinamico per le tecnologie dei reattori avanzati. Gli Stati Uniti ospitano inoltre investitori istituzionali strategicamente allineati a noi e opportunità di mercato che siamo pronti a cogliere".