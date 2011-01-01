Google, in Italia 100mila licenze per la formazione sull'IA

Google mette a disposizione in Italia 100.000 licenze per accedere senza costi ai corsi che riguardano la sua intelligenza artificiale, distribuite attraverso cinque partner legati al mondo universitario. Lancia un programma per gli insegnanti e supporta quattro centri d'eccellenza italiani per sviluppare nuovi progetti di ricerca basati sull'IA. Sono gli annunci del colosso tecnologico in un post ufficiale. "L'Italia ha un potenziale immenso. Investendo nelle persone e nella ricerca, vogliamo accompagnare il Paese verso un futuro in cui l'IA sia un motore di competitività e benessere, creando nuove opportunità per tutti", afferma Melissa Ferretti Peretti, Country Manager e VP di Google in Italia. Le 100.000 licenze disponibili sulla piattaforma di learning globale Coursera sono distribuite attraverso le Università Luiss Guido Carli, Università Campus Bio-Medico di Roma, le università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma del Gruppo Multiversity, Università eCampus e Slc Cgil. Ciascuna licenza potenzialmente utilizzabile da una o più persone, "offre a studenti universitari, chi è in cerca di occupazione o riqualificazione, l'accesso a corsi come Google AI Essentials, Google Prompting Essentials e Trova lavoro più velocemente con l'IA. Al termine del percorso, i partecipanti ricevono un certificato ufficiale". Inoltre, attraverso Google.org, la società supporta quattro centri d'eccellenza che includono Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università di Catania, "con l'obiettivo di sviluppare nuovi progetti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale". Riguardo la formazione degli insegnanti, attraverso Experience AI — un programma nato dalla collaborazione tra Raspberry Pi Foundation e Google DeepMind — Google darà loro risorse gratuite per spiegare l'intelligenza artificiale ai più giovani. "In Italia, grazie alla collaborazione con Fondazione Mondo Digitale formeremo 7.000 docenti con l'obiettivo di coinvolgere 140.000 studenti, aiutandoli a sviluppare spirito critico e un uso responsabile di queste tecnologie", conclude Google.