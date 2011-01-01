Liste attesa, il Mauriziano in sinergia con la Asl Città di Torino

A Torino il Mauriziano si affianca alla Asl Città di Torino "per migliorare accesso e qualità delle prestazioni sanitarie". Dal 9 febbraio sarà infatti attiva la nuova Centrale operativa sulle liste d'attesa 'Sistema Torino', che mette in sinergia l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano con la Città della Salute e della Scienza. Il via libera è arrivato da un incontro fra il direttore generale della Asl Città di Torino, Carlo Picco, il direttore generale dell'Azienda Ordine Mauriziano, Franca Dall'Occo. I due hanno convenuto sulla necessità di convergere su alcuni ambiti strategici: "liste d'attesa, mobilità attiva e passiva, emergenza-urgenza, percorso di tutela degli assistiti". "L'adesione dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano al percorso condiviso con l'Al Città di Torino e con l'Aou Città della Salute e della Scienza - afferma Picco - rappresenta un passo significativo verso un modello sanitario sempre più integrato ed efficiente. L'attivazione della Centrale operativa sulle liste d'attesa 'Sistema Torino' consentirà di mettere a sistema competenze e risorse, con una regia unitaria, per migliorare concretamente i tempi di accesso alle prestazioni e la qualità dei servizi offerti ai Cittadini". "Il percorso di lavoro congiunto avviato dai maggiori ospedali di Torino - aggiunge Dall'Occo - rappresenta un'importante occasione di crescita e un servizio in più per i cittadini. La gestione delle liste d'attesa, dell'emergenza-urgenza e dei percorsi di tutela è un punto nodale per il sistema sanitario, e il Mauriziano darà il proprio contributo".