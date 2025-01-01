Compagni di viaggio

Dicono che…non pago dell’aumento del suo emolumento (passato da 6900 e 34 mila euro annui), il presidente di Ires, Alessandro Ciro Sciretti abbia bisogno di supporto per le numerose trasferte previste dal piano strategico 2025-2029, che ha proprio nelle relazioni internazionali dell’ente una sua priorità. Chi meglio di Domenica De Leo, già sua segretaria particolare ai tempi di Edisu e responsabile delle relazioni internazionali?

Così Ires ha pubblicato un bando per un incarico dirigenziale, della durata di tre anni (quindi fino al 2029, quando scadrà il mandato di Sciretti), per un settore di nuova istituzione, denominato “Impatto, Partnership e Internazionalizzazione”, che sembra cucito apposta per lei: non sono richieste qualifiche particolari e scadrà già domani, dopo sola una settimana dalla pubblicazione, in modo da avere meno concorrenza possibile. Se n’è accorto il sindacato Fp-Cgil, che ha diffuso un comunicato ironico sulla vicenda: per la serie che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E poi si sa, viaggiare da soli rischia di risultare noioso.