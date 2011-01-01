Ok del Senato alla risoluzione di maggioranza sugli scontri di Torino

L'aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sugli scontri di Torino e dopo le comunicazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il documento ha avuto 88 voti favorevoli, 56 contrari e nessun astenuto. Ha assorbito la mozione presentata da Azione, che aveva avuto il parere favorevole del governo. Precluse di conseguenza in base al regolamento del Senato, le altre due mozioni proposte dalle opposizioni (Pd, M5s, Iv e Avs). La mozione preclusa è quella proposta dai gruppi di minoranza Pd, M5s, Avs e Italia viva. In base al regolamento del Senato, il documento non viene messo ai voti dopo la prima approvazione. Il terzo documento proposto, da parte di Azione, è stato assorbito dalla risoluzione di maggioranza.