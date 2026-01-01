Telecamere non autorizzate e lavoro nero, irregolarità in due bar

Due esercizi commerciali con delle irregolarità sono stati scoperti dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, nei giorni scorsi, nell'ambito di una serie di controlli nel Torinese per verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza e al contrasto del lavoro nero. Nei comuni di Mappano e Leinì, due bar sono risultati irregolari. Nel primo, i militari hanno rilevato la presenza di un sistema di videosorveglianza all'interno dei luoghi di lavoro non autorizzato. Nel secondo, la presenza di un lavoratore in nero su due presenti. Il titolare del bar di Mappano è stato denunciato alla procura di Ivrea. In quello di Leini, invece, i carabinieri hanno proceduto alla sospensione temporanea dell'attività sino alla ricostruzione del rapporto di lavoro del dipendente con regolare assunzione ed il pagamento delle retribuzioni riferite al periodo sommerso. Complessivamente sono state elevate multe per 4.500 euro.