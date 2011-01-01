La piemontese Bonansea candidata al Premio Strega

Il nuovo romanzo della scrittrice Graziella Bonansea, edito da VandAedizioni, "Tu che non parli" è candidato al Premio Strega 2026. Un viaggio attraverso la perdita, la resilienza e la scoperta di sé che si sviluppa nelle vite intrecciate di tre donne. Ambientato nei primi anni Novanta nel Nord Italia, il romanzo segue le vicende di Bianca, una giovane chimica che si rifugia nel mondo razionale degli elementi per sfuggire al dolore di un amore perduto, di Rachele, la nonna sudamericana visionaria che esplora le camere mortuarie in cerca di risposte. E poi c'è Rosita, la bambina che si addormenta, la cui voce diventerà dopo l'allontanamento della madre, roca e rugginosa. In modi diversi le protagoniste affrontano il lutto e il senso di vuoto, in un percorso che le porterà a confrontarsi con il passato e a riscoprire la forza interiore per ricominciare. Intanto sullo sfondo la storia irrompe. C'è una Sarajevo che brucia nel cuore dell'Europa e ancora rimbombano gli echi dei regimi totalitari sudamericani. Ma attraverso i colori, le favole e un valzer di Šostakovič, Rosita riuscirà a ritrovare la voce perduta. Al centro c'è il tema della perdita, individuale e collettiva, e il modo in cui questa modella le nostre identità. Il romanzo è un'indagine delicata e potente sulle seconde possibilità, sull'importanza delle relazioni umane e sulla capacità di trovare un nuovo senso alla vita anche dopo gli eventi più dolorosi. Graziella Bonansea, storica di formazione, ha studiato a Torino e a Parigi. Ha tenuto seminari e corsi di Storia delle donne presso l'Università di Torino e l'Università del Piemonte Orientale e ha lavorato alla ricerca su "Corpi, memorie e confini nei nuovi scenari europei" promossa dall'European Research Council. VandAEdizioni è una casa editrice indipendente, fondata a Milano l'8 marzo 2013 e gestita da donne. Si occupa di pensiero e pratica femminista attraverso la pubblicazione di saggistica e narrativa. Venerdì 20 febbraio alle 18 l'autrice, con Paolo Bertinetti, Luisa Passerini e le letture di Marvi Del Pozzo presenterà il romanzo candidato allo Strega al Circolo dei Lettori di Torino.