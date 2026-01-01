L'attore piemontese Giulio Greco in corsa per l'Eurovision 2026

Giulio Greco è stato ammesso allo Stage & Live Academy del Dreaming San Marino Song Contest, la fase centrale del percorso che porterà alla selezione dell'artista chiamato a rappresentare la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2026. L'annuncio arriva dopo la conclusione della prima fase di casting, che ha visto la partecipazione di circa 800 artisti provenienti da tutto il mondo. Tra questi solo 240 candidati sono stati selezionati per accedere allo Stage & Live Academy, in programma dal 12 al 15 febbraio nella Repubblica di San Marino. Gli artisti ammessi rappresentano 27 Paesi e prenderanno parte a un percorso di formazione ed esibizioni dal vivo che costituisce il cuore del contest. Giulio Greco si esibirà il 13 febbraio, data che segna ufficialmente l'inizio della sua corsa verso l'Eurovision. Per Greco, attore e cantante, si tratta di un nuovo passaggio in un percorso artistico che affonda le radici anche in Piemonte. Nato il 13 luglio 1991 da madre belga e padre di origini italiane e tedesche, ha trascorso gli anni della formazione tra Biella e Novara, dove ha frequentato il liceo. Cresciuto in campagna, nel biellese, ha spesso raccontato come quel contesto gli abbia insegnato a prendersi il proprio tempo e a sviluppare uno sguardo attento su sé stesso e sul mondo. Un legame che resta vivo nonostante la recitazione lo abbia portato a stabilirsi a Roma. Attore noto al grande pubblico, è reduce dal recente ruolo in Gomorra Le origini, dove ha interpretato il personaggio di Patrick Torre, mafioso marsigliese. Nel corso della sua carriera ha preso parte anche a produzioni come Supersex per Netflix, Gangs of Milano per Sky, il film "Prophecy" distribuito da Disney+ e altre opere televisive e cinematografiche. Parallelamente al lavoro sul set, Greco ha intrapreso un nuovo percorso artistico nel mondo della musica. Il suo ingresso ufficiale nel mondo della musica risale alla fine dello scorso anno, con la pubblicazione del primo singolo "I'll Be Your Home". A questo debutto sono seguite altre due release, "By My Side" e "Dancing With Your Soul", che stanno accompagnando l'artista verso l'uscita del suo primo album, prevista nel corso di quest'anno.