Ravinale (Avs), su ex Solvay Regione dica se sta da parte della salute

"La Regione Piemonte deve dire se intende stare dalla parte della salute pubblica o se è disposta ad accettare una transazione economica nel processo per disastro ambientale colposo che riguarda Syensqo (ex Solvay)". A dirlo la capogruppo Avs, Alice Ravinale, che ha depositato un'interrogazione per chiedere se la Regione, costituita parte civile nel procedimento penale in corso al tribunale di Alessandria, "abbia intenzione di accettare la proposta transattiva avanzata dall'azienda". Ravinale afferma di aver "potuto vedere personalmente nell'assemblea cittadina del 12 gennaio a Spinetta Marengo, che le persone non vogliono risarcimenti economici, non vogliono una monetizzazione del danno, esigono tutela della salute pubblica. Come hanno sottolineato anche in quell'occasione Greenpeace, Comitato Stop Solvay e Vivere in Fraschetta - ricorda -, accettare una transazione senza un pieno accertamento delle responsabilità e senza garanzie stringenti sulla cessazione dell'inquinamento e sulle bonifiche significherebbe aprire un precedente pericoloso, per cui devastare un territorio diventa, di fatto, un costo sostenibile per le grandi aziende". Ravinale rammenta infine che la sentenza del Tar del Piemonte del novembre scorso "ha ribadito un principio fondamentale: il diritto all'informazione ambientale e alla partecipazione viene prima della tutela degli interessi industriali. Lo stesso principio dovrebbe oggi guidare le scelte politiche e istituzionali della Regione".