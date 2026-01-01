Anci in Senato, "ok a misure sostegno edicole, da comuni forte impegno"

"Le edicole svolgono un ruolo molto importante sia economico che sociale e sono un presidio chiave per il funzionamento del sistema democratico. Per questo Anci apprezza e condivide l'obiettivo del ddl che mira a preservare un servizio essenziale per la piena vita democratica delle comunità. In particolare, è apprezzabile la previsione di strumenti per favorire la diversificazione delle attività e dei servizi delle edicole, e soprattutto che si introduca un fondo da 200 milioni di euro per il contrasto alla desertificazione delle attività di vendita di giornali nei Comuni delle aree interne". Lo ha evidenziato Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale Anci e sindaco di Ascoli Piceno, audito dalla Commissione Finanze del Senato, per l'esame del ddl sul sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Entrando nel merito, Fioravanti ha accolto con favore la previsione di nuove agevolazioni, in aggiunta alle particolari riduzioni sulle proprie entrate che molti Comuni già dispongono per le edicole. "Ma Anci - ha aggiunto - ritiene che la compensazione dovrebbe avere carattere permanente, e non limitata al 2028, per non incidere la base imponibile delle entrate comunali. Così come alle entrate agevolabili dovrebbe essere aggiunta anche la tariffa corrispettiva rifiuti che è regolamentata dal Comune". Quanto poi alla pianificazione delle attività, il rappresentante Anci ha evidenziato "l'opportunità di valorizzare quanto già previsto dalla normativa, per consentire l'ampliamento della vendita di altri prodotti o l'espletamento di altri servizi. In questo senso, vanno previste semplificazioni procedurali e modulistica standardizzata per omogeneizzare e rendere più semplice per gli operatori l'esercizio dell'attività". Infine, pur apprezzando che il ddl riconosca le positive esperienze supportate da Anci già sperimentate in molti Comuni dove alcune edicole sono state potenziate quali centri polifunzionali di servizi, il presidente del Consiglio nazionale ha auspicato che "si affronti il delicatissimo tema della tutela dell'integrità e della riservatezza dei dati, tema che negli anni ha spesso ostacolato le iniziative comunali".