Sit-in sindacati ad Alessandria, "aumenti non solo a infermieri e oss"

"Vengono riconosciuti 250 euro per gli infermieri, 150 per gli oss che lavorano in Sala operatoria e in Interventistica. Per le altre figure e in altri servizi, invece, non si prevede nessun riconoscimento economico, se non quello previsto da un eventuale prossimo rinnovo contrattuale". Lo spiegano le sigle della sanità di Cgil, Cisl e Uil Alessandria, in presidio davanti alla clinica privata 'Città di Alessandria' (Policlinico di Monza). A fine dicembre è stato dichiarato lo stato di agitazione anche per la 'Salus' di via Trotti. Una protesta per denunciare un trattamento economico non paritario tra i tanti professionisti che operano nelle strutture. Non si tratta di una premialità, come anche stabilito dal contratto - precisano dalla Cgil - ma di una decisione delle due direzioni. "A fare figli e figliastri all'interno della stessa azienda non è cosa". Intanto, lo stato di agitazione si incrocia con quello dichiarato dalle sigle nazionali per il mancato rinnovo del contratto. "Da oggi - sottolineano dalla Cisl - parte una serie di iniziative che ci vedrà al fianco dei lavoratori, sicuramente per tutta la primavera".