Askatasuna, 13 moschee torinesi sostengono la lettera del vescovo

La rete del Dialogo Cristiano Islamico, con 13 moschee torinesi, sostiene quanto affermato dal vescovo di Torino, Roberto Repole, sui disordini avvenuti nel capoluogo piemontese in occasione della manifestazione per Askatasuna del 31 gennaio. "Torino - aveva scritto il cardinale in una lettera aperta - non è una città violenta, è una grande capitale della carità e della solidarietà sociale: non può accettare di essere sfigurata in questa sua identità, di essere così manipolata dai cultori della violenza. Deve denunciare con forza chi ha scatenato la guerriglia sabato sera, e contemporaneamente affrontare le radici delle sofferenze del nostro tempo, non confondendo le frange violente con le migliaia di persone che manifestano pacificamente. Credo che chi ha responsabilità oggi debba compiere proprio lo sforzo di non confondere gli inaccettabili eccessi di alcuni con il sentimento mite della maggioranza e con la sofferenza silenziosa di tanti che vivono la povertà e l'emarginazione. Torino ha sempre saputo chinarsi per curare le ferite prima di punire". Sono queste parole, sottolineano le 13 moschee, che la rete del Dialogo Cristiano Islamico "condivide e sottoscrive".