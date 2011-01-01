A Torino un mese di iniziative per il Giorno del Ricordo

La Città di Torino, con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, celebra con un mese di iniziative il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Il momento centrale sarà mercoledì 11 febbraio alle ore 15, con la cerimonia ufficiale nella sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e delle massime autorità cittadine, preceduta martedì 10 febbraio dalla messa in Duomo e dal momento commemorativo davanti al monumento dedicato alle Vittime delle Foibe al cimitero Monumentale. "Il Giorno del Ricordo ci spinge a riflettere su una ferita profonda della nostra storia nazionale e cittadina - afferma il sindaco -. Torino è stata un approdo fondamentale per migliaia di esuli giuliano-dalmati che, con dignità e coraggio, hanno saputo ricostruire le loro vite diventando parte della comunità cittadina. Onorare questa memoria - aggiunge - non vuole dire soltanto rievocare una pagina dolorosa della storia, ma riaffermare ogni giorno i valori dell'accoglienza e del rispetto. Tenere vivo il ricordo significa assumere una responsabilità pubblica nel promuovere i valori della democrazia e nel contrastare con decisione fanatismi ideologici e derive nazionalistiche, affinché violazioni della libertà, dei diritti umani e della convivenza civile non abbiano più a ripetersi", conclude. Il programma delle iniziative si apre questo pomeriggio al Polo del '900 con il seminario 'Nuovi sguardi. Itinerari di ricerca sull'esodo Giuliano Dalmata'. Tra gli altri appuntamenti la mostra fotografica 'Da esuli a cittadini' all'Archivio di Stato e la proiezione alla Rai di via Verdi, il 16 febbraio, del film 'La bambina con la valigia' alla presenza di Egea Haffner, simbolo dell'esodo nel mondo. Il mese si chiuderà domenica primo marzo al Conservatorio Giuseppe Verdi con un concerto dell'Orchestra Mandolinistica Città di Torino.