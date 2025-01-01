Consulta femminile del Piemonte contro mutilazioni genitali femminili

Secondo le stime dell'Oms nel mondo sono oltre 230 milioni le donne e le ragazze che hanno subito mutilazioni genitali, con circa 3,9 milioni di bambine sotto i 15 anni che ogni anno si aggiungono a questo numero. E nel 2025 erano circa 88.500 le donne che vivono in Italia sottoposte a Mgf, il 90% delle quali nate all'estero. Un fenomeno contro cui scende in campo, in occasione della Giornata internazionale della tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili, la Consulta regionale femminile del Piemonte. "Le mutilazioni genitali femminili - dice la consigliera segretaria Valentina Cera, delegata alla Consulta - sono una grave violazione dei diritti umani, una forma di violenza che colpisce il corpo e la dignità di milioni di donne e bambine ed è dovere delle istituzioni contrastarle con fermezza, attraverso prevenzione, informazione e tutela delle vittime. Serve un impegno politico e culturale continuo, capace di coinvolgere le comunità e rafforzare i servizi sul territorio". La Consulta, aggiunge la presidente Fulvia Pedani, "riconosce l'importanza di rafforzare le reti territoriali, favorire la formazione degli operatori e promuovere azioni culturali di lungo periodo per contrastarne le radici profonde. È essenziale continuare a lavorare per aumentare la consapevolezza, rafforzare la legislazione e promuovere l'abbandono di questa pratica attraverso l'educazione e il supporto alle comunità coinvolte".