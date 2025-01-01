Stellantis, 22,2 miliardi oneri 2025 per cambio strategia su elettrico

Stellantis ha annunciato - in vista dei risultati dell'intero esercizio - oneri pari a circa 22,2 miliardi di euro nel 2025. E' il costo del riposizionamento dell'azienda sull'elettrico: la nuova strategia ha portato, infatti, alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno prospettive di redditività. L'obiettivo - spiega Stellantis - è soddisfare le preferenze dei clienti e sostenere una crescita profittevole. I risultati finanziari preliminari per il secondo semestre 2025 evidenziano un miglioramento dei ricavi netti e del free cash flow industriale. A causa della perdita netta 2025 non saranno distribuiti dividendi.