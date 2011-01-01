Meteo in miglioramento al Nord mentre persiste il maltempo al Centro-Sud

La perturbazione che ha raggiunto il Nord nelle ultime ore si allontanerà velocemente garantendo tempo stabile con temperature non troppo rigide. Al Centro-Sud, invece, persiste il maltempo. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Il flusso atlantico - spiega - continua a inviare perturbazioni cariche di pioggia soprattutto tra Campania, Calabria e Basilicata e altri fenomeni insisteranno per tutto il weekend, con accumuli che localmente potranno superare i 100 mm in 48 ore". Il fine settimana vedrà, quindi, l'Italia divisa in due con sole al Nord e precipitazioni a tratti intense al Centro-Sud. Per ritrovare una fase più stabile, accompagnata da alta pressione, dovremo attendere almeno metà mese. Per la prossima settimana è attesa, infatti, una nuova perturbazione, anche intensa, nella giornata di lunedì e altri due fronti atlantici tra mercoledì e giovedì. Nel dettaglio: - Venerdì 6. Al Nord: ultime piogge al mattino ad est, migliora presto al Nordovest, anche a Milano. Al Centro: maltempo al mattino, specie su Lazio e Sardegna. Al Sud: piogge e rovesci forti specie su Campania e Calabria. - Sabato 7. Al Nord: molte nubi, piogge deboli sul Triveneto. Al Centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni. Al Sud: peggiora sul basso Tirreno e in Puglia. - Domenica 8. Al Nord: poco sole, peggiora su Piemonte e Liguria. Al Centro: ancora piogge dalla Sardegna verso il resto delle regioni nel pomeriggio. Al Sud: asciutto, peggiorerà in nottata sul basso Tirreno. Tendenza: prossima settimana ancora con tante piogge.