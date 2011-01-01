Atti vandalici a Vercelli nel calcio, presidente Alessandria si scusa

Dopo le recenti accuse della Pro Vercelli 1892 all'Alessandria, in occasione della finale di Coppa Italia Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta - giocata e vinta dai Grigi il 4 febbraio contro il Cuneo 1905 - interviene Antonio Barani, presidente del club alessandrino. Accuse di seggiolini divelti in Gradinata Nord e atti vandalici ai servizi igienici, riconducibili secondo la Pro ai tifosi grigi. Barani fa sapere, in una nota, che ieri ha avuto un confronto telefonico con Mauro Foschia, presidente Lega nazionale dilettanti Piemonte-Valle d'Aosta, e Ludovic Deléchat, presidente Pro Vercelli. "Abbiamo affrontato con la dovuta calma e professionalità le questioni emerse e le parti procederanno in modo collaborativo nella risoluzione degli spiacevoli disagi da noi causati, di cui mi scuso". Barani, inoltre, sottolinea che le accuse di presunte minacce da lui rivolte a membri dello staff della Pro Vercelli "sono prive di fondamento e, a tal riguardo, ho già intrapreso le azioni necessarie nelle sedi competenti per tutelare la mia reputazione e l'integrità dell'Alessandria Calcio".