Osapp, la situazione del carcere di Torino è fuori controllo

L'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria commenta un'aggressione avvenuta nel carcere di Torino, Lorusso e Cutugno, dove un agente di polizia penitenziaria è stato colpito con una testata da un detenuto nella Nona sezione del Padiglione B della casa circondariale. "Avevamo inviato una nota ufficiale al capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella quale abbiamo rappresentato le tante e gravissime criticità del carcere di Torino, chiedendo un'ispezione immediata. Il Padiglione B è ormai completamente fuori controllo: un vero inferno. I detenuti spadroneggiano, appiccano incendi, mettono in atto continue provocazioni e, sempre più spesso, aggrediscono violentemente il personale. Una situazione mai vista prima, dove il controllo sembra completamente venuto meno e regna il caos", dichiara il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci. L'Osapp ribadisce la necessità di "interventi immediati e strutturali per ristabilire condizioni minime di sicurezza e legalità all'interno dell'istituto, a tutela del personale di polizia penitenziaria e della stessa amministrazione penitenziaria".