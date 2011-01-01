Piemonte, due agenzie immobiliari sospese per abusivismo

Riguardano il Piemonte due delle sei segnalazioni formali inviate dalla Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) alle camere di commercio per ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione immobiliare. Un caso è in provincia di Cuneo, l'altro di Novara, ed "entrambe le attività sono state sospese per sette giorni, a conferma di un fenomeno diffuso che altera il mercato e danneggia cittadini e professionisti", dichiara Marco Pusceddu, già presidente di Fiaip Piemonte, oggi vicepresidente nazionale, responsabile del settore Legalità, tutela e antiabusivismo, delega costituita nell'ottobre scorso. "È bene che i cittadini sappiano che, trattandosi di agenti abusivi, possono chiedere indietro la provvigione pagata", aggiunge. "Gli esposti trasmessi in questa prima fase - prosegue - dimostrano che l'abusivismo può essere contrastato. Continueremo con determinazione la lotta contro chi esercita in modo scorretto, danneggiando i clienti e minando la fiducia nel comparto". "Grazie al confronto con i delegati regionali, abbiamo definito una linea guida condivisa per rendere le segnalazioni più efficaci - aggiunge Pusceddu - nell'incontro del 27 gennaio è stato strutturato un metodo di lavoro uniforme su tutto il territorio nazionale, che rafforza il coordinamento e rende la tutela della legalità più veloce e incisiva, portando già ai primi esposti".