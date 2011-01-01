Commissione Pari opportunità, "contrastiamo bullismo e cyberbullismo"

Nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Commissione regionale per le Pari opportunità richiama l'attenzione "su due fenomeni che continuano a colpire molti giovani nel nostro territorio". Il bullismo e il cyberbullismo, si legge in una nota, "non sono solo atti isolati di violenza, ma rappresentano una vera e propria emergenza sociale che richiede un impegno collettivo". Infatti "le statistiche mostrano un aumento preoccupante dei casi, evidenziando l'urgenza di interventi efficaci e di una sensibilizzazione diffusa". Gli obiettivi della commissione sono la promozione di iniziative educative nelle scuole per sensibilizzare studenti e genitori, la collaborazione con istituzioni locali e associazioni per fornire supporto alle vittime e il sostegno a campagne di informazione che evidenziano le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo. "Invitiamo tutti a unirsi a noi in queste azioni di contrasto, educazione e divulgazione: la nostra Regione è unita contro ogni forma di violenza e discriminazione".