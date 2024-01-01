In Piemonte hotel pieni, turisti soddisfatti e spesa in crescita

Il 2025 è stato un anno positivo per il turismo in Piemonte: in crescita al 69,6% l'occupazione delle camere degli hotel (+1,1% rispetto al 2024) e la performance delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, è migliorato il livello di soddisfazione per tutte le categorie di viaggiatori, è aumentata la spesa dei turisti, in particolare in occasione dei grandi eventi come Salone del libro, Artissima e Atp Finals. I dati della Camera di commercio di Torino e di Turismo Torino e Provincia sono stati illustrati al Circolo dei lettori. A Torino sono arrivate soprattutto coppie (40,7%) e famiglie con figli (26,6%), aumentano i single (il 19,9%). Nel 2025 il livello di soddisfazione dei viaggiatori nella città metropolitana di Torino risulta pari a 86,1 su 100 (85,7 nel 2024), le Valli di Lanzo hanno ottenuto l'indice più elevato, seguite dai territori di Ivrea e del Canavese e di Pinerolo e Valli Valdesi, dalle Valli e Terre di Susa e da Torino città. Tra i punti di forza evidenziati le attrazioni culturali (90,1 di gradimento), seguite dai locali e ristoranti (86,5) con apprezzamento per il personale, l'ospitalità e i tempi di attesa. Meno graditi sono stati i trasporti (80,5) per i tempi di attesa. Nel 2025 il volume speso (in euro) è aumentato del +17,1% rispetto al 2024. Analogamente, le transazioni sono aumentate del +18,3%. Il ticket medio annuale è stato pari a 29,22 euro. "Tutti gli indicatori evidenziano che il 2025 è stato un anno di grande successo per il turismo in città e nell'area metropolitana: merito degli eventi, ma anche di un posizionamento costante della destinazione che punta a destagionalizzare l'offerta" spiega Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino. "Esprimo soddisfazione per la rinnovata collaborazione con la Camera di commercio e per il profondo contributo che Turismo Torino e Provincia offre alla promozione internazionale della nostra città. I dati turistici raccolti confermano come la direzione intrapresa sia corretta" sottolinea Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino.