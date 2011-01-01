Assolto dall'accusa di corruzione il sindaco di Rivalta Sergio Muro

È stato assolto perché il fatto non sussiste il sindaco di Rivalta, Sergio Muro, accusato di corruzione in un processo di primo grado che si è svolto a Torino. Per Muro, difeso dall'avvocato Giacomo Telmon, la procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Nel procedimento erano imputate anche altre due persone, entrambe condannate. Il processo riguardava una costola dell'inchiesta sull'insediamento di una catena di negozi nell'area dell'ex Rosa dei Mobili, filone già definito con diverse condanne in secondo grado. Al sindaco veniva contestato di aver ricevuto e accettato un telefono cellulare dall'imprenditore titolare della catena nel periodo in cui ricopriva l'incarico di vicesindaco, durante l'amministrazione guidata dal suo predecessore Nicola De Ruggiero. In precedenza Muro aveva versato al Comune poco meno di 7mila euro affinché l'ente non si costituisse parte civile, senza ammettere responsabilità. Durante il dibattimento il sindaco aveva definito il cellulare un dono natalizio e la difesa aveva escluso l'esistenza di accordi corruttivi, tesi accolta dai giudici. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.