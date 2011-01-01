Piemonte, Regione chiude operazione grattacielo risparmiando 28 milioni

La Regione Piemonte ha concluso un'operazione di rifinanziamento del leasing relativo al grattacielo sede istituzionale dell'ente, "sostituendo le condizioni originarie con un prestito concesso da Cassa Depositi e Prestiti, di un importo di circa 246 milioni di euro, più vantaggioso e sostenibile per la finanza pubblica". Si tratta di una ristrutturazione del debito esistente, realizzata cogliendo le migliori condizioni disponibili sul mercato. I risultati sono 28,2 milioni di euro di risparmi complessivi fino alla scadenza del finanziamento, e oltre 8 milioni di euro di risparmio in termini di valore attuale, con una riduzione delle passività da 263,2 a 255 milioni di euro. ""Questa operazione - afferma il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - dimostra che una gestione rigorosa e responsabile delle risorse pubbliche può produrre risultati concreti per i cittadini. Riduciamo i costi, rafforziamo i conti della Regione e valorizziamo il nostro patrimonio, liberando risorse per le politiche pubbliche". "Abbiamo colto una finestra favorevole di mercato - aggiunge l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano - per ristrutturare il debito esistente, senza aumentare l'indebitamento e migliorando in modo significativo le condizioni finanziarie. "La Regione - osserva l'assessore al Patrimonio, Gianluca Vignale - diventa ora pienamente proprietaria del palazzo, bene strategico e simbolico. È un passaggio importante che rafforza il valore dei beni regionali e garantisce una gestione più efficiente e stabile della sede istituzionale".