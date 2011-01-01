17enne trovata morta nell' Astigiano, ipotesi omicidio

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d'acqua è il rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Un gruppo di residenti a Nizza Monferrato (Asti) si è radunato sotto l'abitazione di un giovane dopo il ritrovamento di una ragazza di 17 anni in un corso d'acqua. Il giovane, che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari. La 17enne si chiamava Zoe Trinchero. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio.