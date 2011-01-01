Lutto cittadino a Nizza Monferrato il giorno del funerale di Zoe

"Il giorno dei funerali di Zoe sarà anche lutto cittadino". Il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, aveva inizialmente pensato di proclamarlo già domani, lunedì, ma poi ha deciso di rimandare. "Zoe era una ragazza solare, che spesso incontravo per le vie della città. Era conosciuta e benvoluta qui a Nizza: credo sia giusto che venga salutata come merita dall'intera comunità che l'ha cresciuta e amata", aggiunge. Zoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa nella notte tra il 6 il 7 febbraio e ha confessato un giovane di 20 anni, Alex Manna. Ora la salma di Zoe è a disposizione delle autorità giudiziarie per l'esame autoptico e non si conosce ancora la data delle esequie "Siamo tutti sconvolti, l'intera comunità è traumatizzata", racconta il primo cittadino, ricordando la giovane ai tempi delle scuole medie: "Aveva frequentato l'indirizzo musicale in città, poi, da poco meno di due mesi, era stata assunta al Bar della Stazione per quattro ore al giorno. Il titolare era soddisfatto di lei e del suo lavoro e le avrebbe rinnovato il contratto. So che da grande sognava di diventare psicologa per aiutare gli altri". Tutto si è fermato in un venerdì sera che Nizza Monferrato non dimenticherà. "Adesso non diventerà più grande: non si può morire così, aveva 17 anni", conclude Nosenzo.